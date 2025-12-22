Варшавський дебют: що показала перша зустріч Зеленського з Навроцьким

Досить символічно, що саме передсвятковими різдвяно-новорічними днями відбулася перша після перемоги Кароля Навроцького на президентських виборах зустріч українського та польського лідерів, котрі обговорили спільну стратегію Києва і Варшави, економіку, питання біженців та «вічно» складні історичні питання. Деталі – далі в матеріалі ForUA.

Під завісу 2025 року, а саме 19 грудня врешті-решт відбулася зустріч очільників України та Польщі. Під час офіційного привітання в президентському палаці у Варшаві лідери потиснули руки під картиною польського художника Войцеха Коссака «Костюшко і косинери». Цей протокольний штрих, як зауважує польська Rzeczpospolita, є символічним, позаяк сюжет картини зображує одну з перших битв поляків проти росіян під час повстання Тадеуша Костюшка.

Це була перша особиста зустріч 47-річного Зеленського з 42-річним польським колегою, яка відбулася лише через чотири місяці після того, як Навроцький офіційно вступив на посаду президента, хоча нинішній господар Банкової неодноразово проїздив через Польщу під час своїх закордонних візитів.

Спочатку лідери спілкувалися віч-на-віч, а потім – у форматі делегацій. При цьому розмова face to face між двома президентами тривала на 40 хвилин довше, аніж було заплановано.

«Перш за все, я хотів би сказати, що візит президента Володимира Зеленського до Варшави, безсумнівно, є гарною новиною для Польщі, гарною новиною для Києва, гарною новиною для всього нашого регіону та поганою новиною для Москви та Російської Федерації», - зазначив за підсумками перемовин з українським візаві Кароль Навроцький. За його словами, стратегічна співпраця між Польщею та Україною, «сповнена демократичних цінностей і ніколи не викликала сумнівів». Також Навроцький розповів, що обговорив з високим українським гостем гуманітарну та військову допомогу. Він наголосив, що 4,5% ВВП Польщі з 2022 року пішло на підтримку офіційного Києва. Окремо польський президент акцентував, що Варшава, як і Київ прагне миру, але його буде складно досягти без участі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, «якого я дуже поважаю».

Президент РП також додав, що під час перемовин обговорювалися й історичні питання. В даному контексті Навроцький наголосив, що 26 запитів, які польський Інститут національної пам’яті надіслав українській стороні, слід «розвʼязати відповідно до нашого партнерства та наших відносин». До речі, під час зустрічі із Зеленським Навроцький вручив йому у якості презенту видання «Документи Волинської різанини», видане Інститутом національної пам’яті, який до свого обрання він власне й очолював.

Натомість Володимир Зеленський подякував Каролю Навроцькому за «довгу розмову». Він також закликав Польщу приєднатися до так званої коаліції охочих. «Це наша спільна робота, наша співпраця, яка визначатиме, що буде в нашому регіоні після війни», - аргументував нинішній гарант української Конституції.

Вельми показовий момент: відповідаючи на запитання про внесок, які українські біженці принесли в польську економіку, Навроцький риторично зазначив, мовляв, цей факт свідчить про те, що українці в Польщі почуваються добре, а також про те, що республіка була відкритою з 2022 року, прийнявши понад мільйон українців. «Я дуже радий, що мігранти, які приїхали з України, українці, які живуть у Польщі, знайшли турботливий дім у Польщі», - підкреслив він.

Принагідно зауважимо, що українці у Польщі стали суттєвим джерелом наповнення тамтешнього бюджету, сплативши зокрема у 2024 році понад 18 млрд злотих (близько $4 млрд) податків та соціальних внесків. Ця сума значно перевищує витрати офіційної Варшави на соціальну підтримку українських біженців.

Під час спільної пресконференції Зеленського та Навроцького журналісти запитали про можливу передачу польських винищувачів МіГ-29, які до кінця грудня мають «вивести» з польських повітряних сил. Інформація про це раніше зʼявлялась у західних медіа. «Громадська думка була дезінформована навколо цього... Ми шукаємо симетричного партнерства, обмін МіГів на антидронові системи не суперечить нашій політиці. Отже після вирішення формальних питань це буде вирішено», - сказав польський лідер. Водночас глава української держави пояснив, чому Київ просить Варшаву передати йому винищувачі МіГ-29, попри те, що вже має на озброєнні літаки F-16: «Українські пілоти вміють літати на МіГах на відміну від F-16, навчання на яких потребує багато часу. І коли у вас щоденна війна, кожен пілот – це великий дефіцит. І навчання, і тренування пілота – це роки». Задля навчання, акцентував Зеленський, потрібно забрати з поля бою досвідченого пілота, відправити його за кордон та витратити від восьми місяців до півтора року, залежно від досвіду. «Тобто, насправді питання не в дефіциті літаків, питання в дефіциті пілотів», - резюмував нинішній господар Банкової.

Після перемовин з Навроцьким Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском. Це рандеву, як зазначає ліберальна Gazeta Wyborcza, пройшло у куди більш «розслабленій, затишній і товариській» атмосфері, аніж з президентом Каролем Навроцьким. «Обидва лідери почувалися неначе на дружньому пікніку - перебували на одній хвилі і повсякчас жартували», - зазначає видання. Однак ключовий тематичний кейс, який обговорювали український президент та очільник польського уряду геть не жартівливий - це російсько-українська війна, закінчувати яку Путін, з огляду на сигнали, озвучені ним під час нещодавньої «Прямої лінії» навіть близько не думає.

Зважаючи на нинішній дуалізм у польській владі (чинні президент та прем’єр представляють партії-опоненти – Ред.) пан Туск згадав, що від України вимагають багато дякувати, «але треба розуміти, що зараз Україна боронить у тому числі й Європу». Це - камінь в город Навроцького, який, незадовго до візиту Зеленського заявляв про недостатню вдячність Києва відносно польського внеску-підтримки. «Якщо Україна впаде, то не буде й незалежної Польщі»,- наголосив польський премʼєр-міністр і за це формулювання йому можна лише поаплодувати.

Відповідаючи на запитання журналістів, президент Зеленський особливо наголосив на тому, що його нинішній візит до Варшави був надзвичайно важливим і що він задоволений тим, як він пройшов. «Відбулися важливі розмови з президентом і прем’єр-міністром Польщі і хоча в України з Польщею є непросте минуле, треба працювати і тоді буде можливість на порозуміння», - підсумував глава держави.

Власне якщо говорити про порозуміння лідерів двох сусідніх держав, то слід зауважити, що за неписаною традицією апріорі перший візит мав би здійснити новообраний президент а не той глава держави, який перебуває на посаді довший проміжок часу. Інакше кажучи, саме Кароль Навроцький, який вступив на посаду в серпні цього року, мав би приїхати до Києва - тим більше, що відповідне запрошення було направлено до Варшави. Поряд з тим, польський лідер постійно наголошував, що Володимир Зеленський «має виказати знак поваги» і першим прибути з візитом до столиці Польщі. Взагалі, пан Навроцький має довгий список претензій до нашої з вами держави. Зокрема, він звинувачує Україну в тому, що вона «не вважає Польщу рівноправним партнером», а також, як вже зазначалося вище, систематично критикує за недостатню вдячність за прийом українських біженців та військову й гуманітарну допомогу.

Політична тактика Кароля Навроцького щодо нашої з вами держави корінним чином відрізняється від лінії його попередника, 53-річного Анджея Дуди, який, до слова, у червні поточного року отримав від Києва найвищу державну нагороду – Орден свободи «за заслуги у зміцненні українсько-польського міжнародного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України». Навроцький, на відміну від Дуди, постійно «качає» історичні питання, применшує внесок громадян України, які наразі вимушено проживають в РП, тощо.

Втім, в умовах повномасштабної війни з путінською Росією, як слушно зауважив у розмові з ForUA діючий посол України в одній із європейських держав, «між Києвом та Варшавою не має і бути не може жодної ложки емоційного дьогтю в діжці стратегічного співробітництва, яке має неймовірну історичну та екзистенційну вагу». Дійсно, цілком очевидно, що в цей критично важливий для України момент Києву необхідно зміцнювати відносини із ключовим союзником. Водночас, як зауважує Reuters, нинішній візит Володимира Зеленського до польської столиці є вкрай важливим на фоні мирних зусиль Вашингтону з огляду на «теплі» стосунки Навроцького з американським лідером Трампом.