Зеленський закликав дипломатів забезпечити стабільне фінансування української зброї у 2026 році

Міжнародні партнери фінансують українське виробництво озброєнь, і одним із конкретних завдань для дипломатичної служби є забезпечення достатнього обсягу такого фінансування на наступний рік. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Виступаючи в понеділок у Києві під час заходів з нагоди Дня працівників дипломатичної служби, очільник держави наголосив, що за підтримки союзників Україна вже суттєво посилила протиповітряну оборону, зокрема отримала додаткові системи Patriot та ракети до них, а також розпочала програми спільного виробництва озброєнь.

За словами Зеленського, наразі діють різні моделі співпраці, а обсяги фінансування українського виробництва з боку партнерів сягають десятків мільярдів доларів на рік. Президент підкреслив, що завдання дипломатів — забезпечити, аби ці кошти були гарантовані й у наступному році.

Окремо він зазначив, що виробництво дронів, військової техніки та засобів радіоелектронної боротьби має здійснюватися у достатніх обсягах. Це, за словами президента, є не лише внутрішнім викликом, а й чітким зовнішньополітичним пріоритетом України.

Зеленський також наголосив, що Україна повинна зберігати лідерські позиції в Європі за якістю та масштабами виробництва озброєнь. Серед ключових завдань він назвав створення в Україні повноцінного виробництва комплексів протиповітряної оборони та ракет до них, що має стати ще одним історичним результатом для держави.