ГУР разом з повстанцями влаштували диверсію на російському військовому аеродромі (ВІДЕО)

У ніч з 20 на 21 грудня на російському військовому аеродромі під ліпєцком спалахнула пожежа — горіли два ворожі дороговартісні винищувачі Су-30 та Су-27.

"Внаслідок операції ГУР МО України, безпосередньо реалізованої представником руху опору злочинному російському режиму, обидва військові літаки агресора виведені з ладу. Орієнтовна сумарна вартість двох уражених винищувачів, які росія використовувала у геноцидній війні проти України, може складати до 100 мільйонів доларів", - повідомляє ГУР.



Йдеться про Су-27 та Су-30 із бортовими номерами "12" та "82". Планування спецоперації зайняло два тижні.



Вивчені маршрут патрулювання та графік зміни вартових дозволили непомітно проникнути на військовий обʼєкт держави-агресора, уразити російські "сушки" прямо у захисному авіаційному ангарі, а потім — безперешкодно залишити аеродром.

Фото та відео: ГУР.