Війна

В одеському порту горять близько 30 контейнерів з борошном та олією

У ніч на 22 грудня рашисти знову атакували порт "Південний" на Одещині.

"У порту "Південний" внаслідок удару виникла пожежа — загорілися близько 30 контейнерів із борошном та рослинною олією. Працівники порту та всі профільні служби працюють на місці, триває ліквідація наслідків", - повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишаються понад 120 тисяч абонентів Одещини.

"Аварійні бригади вже виконують відновлювальні роботи. Об'єкти критичної інфраструктури підключені до альтернативних джерел живлення", – поінформував Кулеба.

Теплопостачанням та водопостачанням регіон забезпечений.

Фото: скріншот.
 

 Автор: Галина Роюк

