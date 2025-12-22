З Грабовського на Сумщині РФ вивезла десятки цивільних і полонених військових

Серед 52 цивільних мешканців села Грабовське на Сумщині, яких російські військові вивезли на територію РФ, були жінки та діти. Також у полон потрапили українські військовослужбовці. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами в Дипломатичній академії України при МЗС, пише «Суспільне».

За словами глави держави, у Грабовському залишалися 52 цивільні, які раніше відмовилися від евакуації. Президент зазначив, що ці люди мали певні контакти з російською стороною і не очікували, що військові РФ зайдуть у село та візьмуть їх у полон.

Після входу російських підрозділів у населений пункт, за попередніми даними, було захоплено в полон близько 13 українських військовослужбовців, а цивільних мешканців села примусово вивезли до Росії. Серед депортованих, за словами Зеленського, було приблизно 17 чоловіків призовного віку, решта — жінки та діти.

Про проникнення російських військ у Грабовське, яке розташоване за кілька кілометрів від кордону з РФ, місцеві медіа повідомили ввечері 20 грудня. За їхніми даними, окупанти вивезли всіх жителів, які раніше підписали відмову від евакуації вглиб України.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що ще 18 грудня російські військові незаконно затримали близько 50 цивільних, утримували їх без зв’язку та в неналежних умовах, а 20 грудня примусово депортували до РФ. За інформацією представників ЗСУ, серед затриманих переважно люди старшого віку, найстаршій із яких 89 років.

Лубінець звернувся до російської уповноваженої з прав людини з вимогою надати інформацію про місце перебування депортованих українців, умови їх утримання та вжити заходів для їхнього негайного повернення. Аналогічне звернення було направлено до Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Речник Сил оборони вважає, що події у Грабовському не схожі на спробу локального прориву, а радше мають характер провокації з можливими політичними або інформаційними цілями. В угрупованні Об’єднаних сил повідомили, що бої в районі села тривають, водночас у сусідньому населеному пункті Рясне російських військ немає.