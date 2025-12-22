Золото, 90 тисяч євро та 18 елітних годинників виявили під час обшуку у ексгенпрокурора України Піскуна у Франції, – ЗМІ

Ексгенеральний прокурор України Святослав Піскун опинився в центрі гучного корупційного скандалу на Лазуровому узбережжі Франції. Під час обшуків на його приватній віллі французькі правоохоронці виявили незадекларовані цінності на суму понад мільйон євро, походження яких власник не зміг пояснити законним шляхом. Про це повідомляє видання ZN.UA з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

За інформацією журналістів, слідчі дії на віллі у передмісті Ніцци проводили представники Державного бюро розслідувань України спільно з французькими колегами 16 грудня. Під час огляду приміщення було вилучено 90 тисяч євро готівкою, три кілограми золотих злитків та колекцію з 18 елітних годинників відомих марок.

Орієнтовна вартість знайдених аксесуарів перевищує мільйон євро. Оскільки колишній посадовець не зміг надати банківські документи на золото чи митні декларації, що підтверджували б легальне ввезення годинників до Франції, його затримала місцева поліція.

Наразі французька сторона відкрила кримінальне провадження за статтею про легалізацію (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом. Хоча, за даними джерел з оточення ексгенпрокурора, його згодом відпустили з-під варти, розслідування триває, і питання про офіційне висунення звинувачень залишається відкритим. Окрім коштовностей, у будинку знайшли низку документів, які, за словами слідчих, становлять великий інтерес для правоохоронних органів, хоча і не стосуються напряму основної справи.

Варто зазначити, що першочерговим приводом для обшуку стала справа олігарха Ігоря Коломойського. Піскуна підозрюють в отриманні неправомірної вигоди у 2003 році за закриття кримінального провадження щодо організації замаху на вбивство адвоката Сергія Карпенка. Тоді Святослав Піскун перебував на посаді генерального прокурора — цей пост він обіймав тричі у різні періоди (2002—2003, 2004—2005 та 2007 роках).

Ситуація з виявленими активами за кордоном вкотре підіймає питання про незаконне збагачення колишніх топчиновників України. Французьке правосуддя відоме своїм жорстким підходом до перевірки походження капіталів іноземців, тому вилучене золото та елітні речі можуть бути остаточно конфісковані на користь держави, якщо Піскун не доведе легальність їх набуття. Це розслідування може стати прецедентом успішної співпраці українських та європейських органів у боротьбі з транскордонною корупцією.