Лондон посилає Путіну сигнал: Велика Британія поповнила запаси Storm Shadow для далекобійних ударів України по Росії

Уряд Великої Британії нещодавно поповнив постачання Україні крилатих ракет Storm Shadow, щоб Київ міг продовжувати кампанію далекобійних ударів по території Росії. Про це пише агентство Bloomberg, посилаючись на джерела, знайомі із ситуацією.

Поставка, кількість якої не розголошується, була здійснена, щоб забезпечити Україну запасами напередодні зимових місяців. У Лондоні стурбовані тим, що Кремль може посилити атаки на українських мирних жителів протягом цього періоду.

Сигнал Кремлю про довготривалу підтримку

Цей крок розглядається як частина ширших зусиль Великої Британії та її союзників, щоб продемонструвати Володимиру Путіну, що підтримка України Заходом триватиме довше, ніж російська економіка зможе підтримувати свої військові зусилля, які страждають від санкцій.

Рішення Великої Британії набуло особливого значення на тлі того, як президент США Дональд Трамп знову виключив можливість відправки Україні ракет «Томагавк».

Storm Shadow – це високоточні ракети повітряного базування з дальністю польоту понад 250 кілометрів . Вони летять близько до місцевості на високих швидкостях, використовуючи комбінацію інерціальної навігації, GPS та навігації за орієнтиром на місцевості.

Ці ракети стали ключовим елементом у стратегії адміністрації Володимира Зеленського, дозволяючи зосередитися на вразливостях Росії.

Удари по російській території

У жовтні українські військові вже демонстрували ефективність цієї зброї. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про успішний удар по російському хімічному заводу.

«Було здійснено масований комбінований ракетно-авіаційний удар, зокрема із застосуванням ракет «Шторм Шедоу» повітряного базування, які успішно пробили російську систему протиповітряної оборони», – йшлося у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Це стало першим підтвердженим використанням ракет «Шторм Шедоу» на території Росії з моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Велика Британія не повідомляє регулярно про кількість переданих ракет. Українські війська вперше завдали удару британською далекобійною зброєю по військових цілях у Росії у листопаді минулого року.

Минулого тижня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив обережний оптимізм щодо посилення позиції США, зокрема після запровадження Трампом санкцій на російську нафту, назвавши це «значним кроком».

Нагадаймо, раніше Трамп заявив, що не розглядає передачу Tomahawk Україні й “дозволить конфлікту вигоріти”.