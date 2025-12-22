Стефанчук створив робочу групу для підготовки виборів під час воєнного стану

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про створення робочої групи, яка готуватиме законопроєкт щодо проведення виборів в умовах війни. До її складу увійдуть представники всіх без винятку парламентських фракцій і груп, а також експерти громадянського суспільства.

Про це Стефанчук повідомив під час заходу з нагоди Дня працівників дипломатичної служби, передає Укрінформ.

За словами спікера, робочу групу очолив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. До її роботи також залучать представників Центральної виборчої комісії та профільні громадські організації, зокрема мережу «Опора», а також фахівців, які спеціалізуються на питаннях організації виборчого процесу.

Стефанчук наголосив, що законодавство розробляється вперше з урахуванням реалій повномасштабної війни. Воно має врегулювати участь у виборах військовослужбовців, забезпечити механізми голосування для українців за кордоном, визначити порядок проведення виборів на тимчасово окупованих територіях, а також відповідати міжнародним стандартам, необхідним для визнання виборів демократичними.

«По кожному з цих питань є аргументи як за, так і проти. Їх потрібно ґрунтовно опрацювати, вивчити найкращий міжнародний досвід і запропонувати Україні новий закон, який матиме одноразовий характер — саме для цих виборів», — зазначив голова парламенту. Він додав, що надалі Україна має повернутися до виборчих процедур, передбачених Конституцією та Виборчим кодексом.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що за організаційної підтримки міжнародних партнерів Україна готова провести вибори під час воєнного стану, водночас наголосивши, що голосування на тимчасово окупованих Росією територіях проводитися не буде.