Анджеліна Джолі сама приїхала до ТЦК на півдні України і відвідала їхню вбиральню, - ЗМІ

У командуванні Сухопутних військ підтвердили факт затримання на півдні України військовослужбовцями ТЦК охоронця Анджеліни Джолі, але не йдеться про силове затримання.

Про це повідомляє ТСН.

Як зазначають джерела видання, акторка сама відвідала ТЦК і попросилася до вбиральні...

Тож, джерела у командуванні Сухопутних військ підтвердили інформацію про затримання на півдні України військовослужбовцями ТЦК охоронця відомої акторки. Але водночас підкреслили, що насправді не йдеться про силове затримання, про що в першу чергу масово пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Крім того, за неофіційною інформацію, Анджеліна Джолі начебто приїхала допомогти охоронцю. Відео цього моменту вже також поширюють у Telegram-каналах. Офіційна інформація теж дещо відрізняється від опублікованої у соцмережах.

«З Анджеліною Джолі все нормально, вона дійсно відвідала ТЦК та СП. Заїхала та попросилася до вбиральні. Щодо її охоронця — це офіцер запасу. Силоміць його ніхто не затримував. Його запросили відвідати ТЦК та СП. Встановили його особу, після чого він спокійно поїхав по своїх справах. Проблемних питань не виникало. Все в рамках закону», — повідомило для ТСН.ua високопоставлене джерело в командуванні Сухопутних військ ЗСУ.

Як повідомляв ForUA, американська акторка та амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі вдруге відвідала Україну. Цього разу вона прибула до українського Херсона для участи в гуманітарній місії. Зокрема, за попередньою інформацією, зірка побувала у херсонських медичних установах і поспілкувалася з маленькими українцями, які щодня страждають від посилених обстрілів з боку держави-терористки РФ.