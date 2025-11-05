Анджеліна Джолі побувала в херсонській лікарні й бачила українських дітей

Американська акторка, фотомодель, режисерка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі відвідала Херсон.

Спершу ця інформація з’явилася в місцевих Telegram-каналах. Згодом з посиланням на свої джерела її підтвердили «Суспільне» та місцеве видання «Мост».

За даними каналів, голлівудська акторка перебувала у Херсоні з гуманітарною місією. Як стверджується, вона відвідала лікарні, поспілкувалася з медичним персоналом та представниками громадських організацій.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Раніше, 30 квітня 2022 року, Анджеліна Джолі відвідала Львів. Вона побувала в лікарні, де лікувалися постраждалі від ракетного удару по Краматорську діти, поспілкувалася з волонтерами, сиротами в інтернатах і евакуйованими на вокзалі. Цей візит вона здійснила з власної ініціативи, а не в рамках місії ООН.

Нагадаємо, 29 жовтня росіяни обстріляли дитячу лікарню в Херсоні.