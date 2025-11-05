﻿
Культура

Рішення століття: Ватикан поставив крапку у суперечці щодо спасіння світу

Ватикан затвердив новий декрет, який офіційно підтверджує, що спасіння людства є виключною заслугою Ісуса Христа, а не Діви Марії. Документ забороняє вірянам використовувати щодо Марії титул «співвідкупителька світу». У тексті декрету зазначається, що вживання цього титулу може «створювати богословську плутанину» та порушувати баланс у розумінні основ християнської віри. Таким чином, Святий престол наголошує: лише через жертовну смерть Ісуса на хресті людство було відкуплене від гріха, повідомляє Reuters.

Водночас у Ватикані підкреслили, що Марія залишається посередницею між Богом і людьми — через її згоду народити Ісуса «було відкрито шлях до відкуплення, на яке чекало все людство».

Питання про роль Діви Марії у справі спасіння протягом століть залишалося предметом богословських суперечок. Новий документ став офіційною позицією Церкви, що завершує тривалі дискусії навколо поняття «співвідкуплення».

Як повідомляло раніше ForUa, Філарет оприлюднив духовний заповіт і визначив, як має виглядати церковний устрій після його смерті

 

 

 

 

 

 

 Автор: Наталка Печерська

Теги:

Ватиканспасіння людстваДіва МаріяІсусспасіння світухристиянська віра
