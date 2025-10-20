﻿
Суспiльство

Філарет оприлюднив духовний заповіт і визначив, як має виглядати церковний устрій після його смерті

Предстоятель Української православної церкви Київського Патріархату (УПЦ КП) Філарет оприлюднив свій духовний заповіт, у якому окреслив бачення церковного устрою після своєї смерті та закликав до створення єдиної незалежної Української Православної Церкви без впливу Москви та Константинополя.

У документі він наголосив, що українське православ’я має розвиватися як автокефальна, незалежна церква. Філарет також попросив не залучати ієрархів Православної церкви України (ПЦУ) до свого відспівування.

“На випадок моєї смерті заповідаю, щоб чин відспівування та погребіння був звершений у Володимирському кафедральному патріаршому соборі м. Києва, архієреями Української Православної Церкви Київського Патріархату, а не ПЦУ”, — йдеться у заповіті.

Філарет закликав єпископів і вірян залишити минулі суперечки та зібратися на новий об’єднавчий Собор, щоб створити єдину Українську Православну Церкву із власним патріархом.

Він також підкреслив, що залишається предстоятелем УПЦ Київського Патріархату, а не почесним патріархом ПЦУ, наголосивши на своїй позиції щодо церковного устрою та незалежності українського православ’я.

Як повідомляло раніше ForUa, стали відомі причини обшуків на території Почаївської лаври.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

