Грип, який вбиває за 5 днів: небезпечні штами ширяться Україною

На Львівщині спостерігається різкий сплеск захворюваності на грип А серед дітей та дорослих. За даними медиків, серед виявлених штамів найбільш поширеними є H1N1 та H2N3, які вважаються особливо агресивними та можуть викликати тяжкі ускладнення.

Лікарі повідомляють, що у деяких пацієнтів із грипом також діагностовано пневмонію та запалення серця, що значно підвищує ризик важких наслідків, включно з летальними випадками. За словами медиків, без своєчасного лікування хвороба може призвести до смерті вже за п’ять днів від початку симптомів.

Фахівці зазначають, що на цей момент найбільш уразливими є діти до 5 років, люди старше 65 років та пацієнти з хронічними захворюваннями. Саме вони повинні в першу чергу дотримуватися заходів профілактики та своєчасно звертатися до лікаря при появі перших ознак хвороби.

До ознак грипу відносяться: висока температура, сильний головний біль, біль у м’язах, кашель, слабкість та утруднене дихання. Лікарі закликають не ігнорувати симптоми та не займатися самолікуванням.

У Києві захворюваність теж продовжує зростати: зареєструвано 10 238 нових випадків захворювання на грип, ГРВІ та COVID-19. Це майже на півсотні випадків більше, ніж за попередній тиждень, рівень захворюваності зріс на 4,7%.

Серед хворих 61,7% становлять діти — 6312 випадків, дорослих захворіло 3926 осіб. Серед школярів зафіксовано 3803 випадки респіраторних інфекцій.

Спалах грипу на Львівщині вже став сигналом для інших регіонів. Медики прогнозують, що в найближчі тижні захворюваність може зростати, тому закликають громадян уважно ставитися до свого здоров’я та дотримуватися рекомендацій фахівців.

