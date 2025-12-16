﻿
Здоров'я

Грип, який вбиває за 5 днів: небезпечні штами ширяться Україною

Грип, який вбиває за 5 днів: небезпечні штами ширяться Україною

На Львівщині спостерігається різкий сплеск захворюваності на грип А серед дітей та дорослих. За даними медиків, серед виявлених штамів найбільш поширеними є H1N1 та H2N3, які вважаються особливо агресивними та можуть викликати тяжкі ускладнення.

Лікарі повідомляють, що у деяких пацієнтів із грипом також діагностовано пневмонію та запалення серця, що значно підвищує ризик важких наслідків, включно з летальними випадками. За словами медиків, без своєчасного лікування хвороба може призвести до смерті вже за п’ять днів від початку симптомів.

Фахівці зазначають, що на цей момент найбільш уразливими є діти до 5 років, люди старше 65 років та пацієнти з хронічними захворюваннями. Саме вони повинні в першу чергу дотримуватися заходів профілактики та своєчасно звертатися до лікаря при появі перших ознак хвороби.

До ознак грипу відносяться: висока температура, сильний головний біль, біль у м’язах, кашель, слабкість та утруднене дихання. Лікарі закликають не ігнорувати симптоми та не займатися самолікуванням.

У Києві захворюваність теж продовжує зростати: зареєструвано 10 238 нових випадків захворювання на грип, ГРВІ та COVID-19. Це майже на півсотні випадків більше, ніж за попередній тиждень, рівень захворюваності зріс на 4,7%.

Серед хворих 61,7% становлять діти — 6312 випадків, дорослих захворіло 3926 осіб. Серед школярів зафіксовано 3803 випадки респіраторних інфекцій.

Спалах грипу на Львівщині вже став сигналом для інших регіонів. Медики прогнозують, що в найближчі тижні захворюваність може зростати, тому закликають громадян уважно ставитися до свого здоров’я та дотримуватися рекомендацій фахівців.

Раніше ForUa повідомляло, чи справді гарячий суп допомагає від застуди.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

грипH1N1епідемія грипузахворюваність на грипнаслдки грипуштами грипусимптоми грипу
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Рідкісне шампанське з весілля Чарльза та Діани не змогли продати на аукціоні
Свiт 16.12.2025 00:01:11
Рідкісне шампанське з весілля Чарльза та Діани не змогли продати на аукціоні
Читати
У більшості регіонів України запровадять відключення 16 грудня
Економіка 15.12.2025 23:32:14
У більшості регіонів України запровадять відключення 16 грудня
Читати
Мелоні виставляє на аукціон подарунки світових лідерів, – The Guardian
Свiт 15.12.2025 23:03:38
Мелоні виставляє на аукціон подарунки світових лідерів, – The Guardian
Читати

Популярнi статтi