Скільки українці готові витратити на свята і чому повертаються до ритуалів

опри тривалу війну, українці не відмовляються від традиції новорічно-різдвяного шопінгу, демонструючи вражаючу емоційну стійкість. За даними нового дослідження Deloitte Ukraine, кількість громадян, які планують святкові покупки, зросла до 75% у 2025 році порівняно з 65% торік. Це свідчить про повернення до звичних ритуалів та бажання знайти радість навіть у складних умовах.

Бюджет: Зважений Підхід та Збереження Витрат

Свята 2025 року проходять під знаком фінансової дисципліни. Українці не збільшують свій святковий бюджет вже четвертий рік поспіль:

54% планують вкластися у 1 000–5 000 грн .

46% готові виділити на шопінг не більше чверті свого місячного доходу.

“Цьогоріч ми бачимо, що підготовка до свят стає більш зваженою та передбачливою: українці планують покупки раніше, обережніше підходять до витрат і частіше обирають те, що має особисте значення для них і їхніх близьких”, — зазначає Олександр Ямпольський, лідер напряму ритейлу Deloitte Ukraine.

Пріоритети: Родина, Друзі та Власне «Я»

Подарунки зосереджені навколо найближчого кола:

Родина: 88% опитаних купують подарунки для рідних.

Друзі: 40% планують привітати друзів.

Подарунки для себе: Майже половина молоді (49%) використовує святковий шопінг для власних покупок, що є віддзеркаленням турботи про себе.

У форматі святкування переважає затишок: 68% опитаних обирають домашній формат, що значно перевищує показник минулого року (54%).

Штучний Інтелект vs. Вішліст: Недовіра до Алгоритмів

Цікавим трендом є значна недовіра до використання Штучного Інтелекту (ШІ) у виборі подарунків. Українці віддають перевагу перевіреним "людським" інструментам:

Найпопулярніші інструменти: Вішлісти — 46% Сервіси порівняння цін — 54% Онлайн-відгуки — 50%

Роль ШІ: Лише 10% респондентів вважають, що ШІ-асистент полегшив би підбір подарунків. Рекомендації інфлюенсерів також відіграють мінімальну роль (9–10%).

“Те, як люди дарують, святкують і шукають радість, сьогодні є важливою частиною їхньої емоційної стійкості,” — підсумовує Олександр Ямпольський.

Де Купують та Куди Спрямовують Кошти

Незважаючи на зростання онлайн-магазинів (27%), українці все ще віддають перевагу фізичним торговим точкам. Найчастіше покупки роблять у великих і середніх мережах супермаркетів (43%).

Головними розчаруваннями онлайн-шопінгу стали відсутність товарів у наявності (27%) та надмірна реклама (22%).

Благодійність залишається невід’ємною частиною святкового бюджету: