Війна

Рашисти знищили склад з бойлерами і обігрівачами на Одещині

У ніч на 16 грудня Одеська область вкотре перебувала під ударом російських дронів.

"Росія продовжує тероризувати цивільне населення Одещини. Цієї ночі ворог атакував регіон кількома десятками ударних безпілотників", - повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок атаки на території одного з підприємств виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив склад із побутовою технікою - бойлерами та обігрівачами.

Наразі пожежу повністю ліквідували рятувальники. Також вдалося врятувати поруч розташований склад логістичної кампанії.

Постраждалих немає. На місці події продовжують працювати відповідні служби.

 

 Автор: Галина Роюк

