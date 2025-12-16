Рашисти знищили склад з бойлерами і обігрівачами на Одещині

У ніч на 16 грудня Одеська область вкотре перебувала під ударом російських дронів.

"Росія продовжує тероризувати цивільне населення Одещини. Цієї ночі ворог атакував регіон кількома десятками ударних безпілотників", - повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.



Внаслідок атаки на території одного з підприємств виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив склад із побутовою технікою - бойлерами та обігрівачами.



Наразі пожежу повністю ліквідували рятувальники. Також вдалося врятувати поруч розташований склад логістичної кампанії.

Постраждалих немає. На місці події продовжують працювати відповідні служби.