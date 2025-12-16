США дадуть військову відповідь у разі нового нападу РФ на Україну — Туск

У разі повторного нападу Росії на Україну Сполучені Штати нададуть військову відповідь. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск в інтерв’ю Onet.

За його словами, під час переговорів із американською стороною вперше прозвучала чітка та публічна позиція щодо гарантій безпеки для України. «Я вперше чую це від американських переговірників. Стів Віткофф дуже чітко заявив, що Америка зобов’яжеться надати гарантії безпеки Україні таким чином, щоб у росіян не було жодних сумнівів: американська відповідь буде військовою, якщо Росія знову нападе на Україну», — сказав Туск.

Він зазначив, що ці гарантії нагадують механізм статті 5 НАТО, однак застеріг від прямого порівняння, щоб не ускладнювати подальші переговори. Декларація, яку ми почули, була справді далекосяжною», — наголосив польський прем’єр.

Туск також підкреслив, що під час переговорів вперше стало повністю очевидно, що США, Європа та Україна діють на одному боці.

За його словами, єдиний реальний шанс змусити Росію до серйозних переговорів про припинення війни або хоча б до режиму припинення вогню — це єдність усього Заходу. «Вкрай важливо, щоб ми разом з американцями та українцями діяли як союзники, аби Росія і Путін побачили, що між цими трьома сторонами неможливо вбити клин», — заявив він.

Прем’єр Польщі додав, що у Вашингтоні переконані в можливості спільно з європейськими партнерами сформувати серйозні гарантії безпеки для України.

Коментуючи можливі територіальні поступки, Туск назвав це питання відкритим і надзвичайно складним, наголосивши, що рішення може ухвалювати лише сама Україна.

«Польща не чинитиме жодного тиску. Це має бути результатом оцінок і розрахунків української сторони», — сказав він.

Він додав, що завдання союзників — підтримати Україну в переговорах так, щоб Росія не отримала жодного тріумфу.

Відповідаючи на запитання щодо можливого розміщення міжнародних військових сил в Україні як елементу гарантій безпеки, Туск заявив, що Польща матиме інші пріоритети.

«Польща буде ключовим логістичним вузлом — це і Ясьонка, і наші порти, і вся логістика, пов’язана з відбудовою України», — зазначив він. Водночас прем’єр наголосив, що Польща самостійно ухвалюватиме рішення щодо використання своїх збройних сил.

