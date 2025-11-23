﻿
Понтифік дав поради молоді: "Не просіть ШІ робити домашнє завдання":

Папа Римський Лев XIV закликав молодь не дозволяти штучному інтелекту виконувати за них домашнє завдання, водночас визнаючи, що технологія може стати корисним інструментом для навчання, передає Reuters.

Про це понтифік заявив під час спілкування з учасниками Національної конференції католицької молоді в Індіанаполісі, США.

Приблизно 15 тисячам учасників заходу він пояснив, що штучний інтелект “стає однією з визначальних рис нашого часу”.

“Відповідальне використання штучного інтелекту означає застосовувати його так, щоб він допомагав вам розвиватися. Не просіть його робити ваше домашнє завдання за вас”, – наголосив Папа.

Він додав, що жодні технології не зможуть замінити реальні стосунки та участь у Євхаристії. Папа закликав молодь свідомо планувати час, проведений за екранами електронних пристроїв, і переконатися, що технології служать їхньому життю, а не навпаки.

“Остерігайтеся, щоб використання штучного інтелекту не обмежувало ваше справжнє людське зростання. Використовуйте його так, щоб навіть якщо він зникне завтра, ви все одно знали, як думати, творити та діяти самостійно. Пам’ятайте: штучний інтелект ніколи не зможе замінити унікальний дар, яким ви є для світу”, – зазначив Лев.

Зустріч з молоддю тривала близько 40 хвилин. Це була перша подібна подія за шестимісячне папство першого понтифіка зі США. Під час заходу Папа відповідав на запитання щодо католицької віри та давав поради, зокрема щодо того, як знаходити друзів у школі.

