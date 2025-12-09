Понтифік і Зеленський обговорили війну, дипломатію та повернення викрадених дітей

Президент Володимир Зеленський 9 грудня провів у Ватикані зустріч із Папою Римським Левом XIV. Під час аудієнції глава держави подякував понтифіку за підтримку України, зокрема за його заклики до справедливого миру та увагу до теми викрадених українських дітей.

Зеленський розповів Папі про актуальні дипломатичні контакти зі США та зазначив, що окремо обговорив із ним роль Ватикану у подальших посередницьких зусиллях для повернення дітей, яких Росія незаконно вивезла з окупованих територій. Президент також запросив Лева XIV відвідати Україну, наголосивши, що такий візит став би важливим сигналом підтримки для українців.

VaticanNews підтвердив, що під час зустрічі йшлося про війну, дипломатичні ініціативи та необхідність повернення військовополонених і депортованих дітей. За інформацією порталу, Папа наголосив на важливості продовження діалогу й висловив сподівання, що поточні зусилля міжнародної дипломатії допоможуть досягти справедливого та тривалого миру.

Зеленський прибув до Риму вранці 9 грудня. Окрім аудієнції у Ватикані, у нього запланована зустріч із прем’єркою Італії Джорджею Мелоні.

Понтифік Лев XIV останнім часом активно шукає контакти з Російською православною церквою, яка відкрито благословила російських військових на війну проти України. Це прагнення до комунікації з РПЦ викликає дискусії, адже Москва використовує церковні структури як інструмент пропаганди. На цьому тлі діалог Ватикану з українською владою та зусилля щодо повернення викрадених дітей мають особливо чутливий характер.

Фото: AFP