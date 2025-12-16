Через удари РФ без світла залишились майже півмільйона людей на Донеччині

Обстріли РФ призвели до знеструмлення всієї підконтрольної Україні частини Донецької області.

"Найбільш складною залишається ситуація в Одеській та Донецькій областях. Зокрема, внаслідок нічних ударів по енергетичній інфраструктурі Донецької області станом на ранок повністю знеструмлено споживачів регіону", - повідомило Міненерго.



Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочато, однак ремонти на прифронтових територіях ускладнені постійними обстрілами.



"Попри небезпеку енергетики працюють цілодобово", - зазначило Міненерго.



На Донеччині без електропостачання залишаються 427 тис. споживачів.

Через складну ситуацію, зумовлену наслідками попередніх обстрілів, уранці застосовуються аварійні відключення на Харківщині.