Переговори в США: вихідні можуть стати вирішальними для завершення війни

Наступний раунд переговорів між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо завершення війни, ймовірно, відбудеться вже цими вихідними на території США, зокрема в Маямі, повідомляє Axios з посиланням на американського посадовця. За словами співрозмовника видання, у переговорах братимуть участь робочі групи та військові експерти, які, зокрема, працюватимуть з картами.

Зазначається, що попередні два дні інтенсивних консультацій між Україною, США та європейськими представниками продемонстрували суттєвий прогрес у питанні гарантій безпеки для України. Водночас питання можливих територіальних поступок залишаються невирішеними.

Американський посадовець повідомив, що українські та європейські учасники переговорів були здивовані масштабом запропонованих США гарантій безпеки та припустили, що росія може погодитися на такі умови. «Президент Трамп вважає, що зможе переконати росію прийняти ці гарантії, які є аналогічними статті 5 НАТО», — заявив чиновник.

Він також підтвердив, що запропоновані гарантії безпеки «мають бути схвалені Сенатом», однак не уточнив, чи планує адміністрація США укладати формальний міжнародний договір.

За даними Axios, пропозиція США передбачає надання Україні надійних гарантій безпеки, прискорення її євроінтеграції та виділення мільярдів доларів на відновлення. Водночас в обмін очікуються територіальні поступки на користь Росії. Американський посадовець пояснив, що мета Вашингтона — сформувати максимально привабливий пакет, з яким згодом планується звернутися до росії для завершення переговорного процесу.

Разом із тим у Києві та європейських столицях зберігаються побоювання, що Україна може піти на болючі поступки, тоді як росія зрештою відмовиться від угоди та висуне нові вимоги.

Як повідомляло раніше ForUa, США, Україна та Європа розробили пакет гарантій безпеки за прикладом 5-ї статті НАТО.