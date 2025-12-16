ЄС розглядає два механізми фінансування України

Європейський Союз розглядає два механізми залучення заморожених російських активів для забезпечення фінансової підтримки України. Про це заявив речник ЄС з економічних питань Балаж Уйварі, повідомляє The Guardian. За його словами, йдеться про репараційну позику та альтернативну модель спільного запозичення. Саме ці варіанти нині обговорюються в межах консультацій напередодні саміту Європейської ради.

Уйварі зазначив, що запропоновані механізми мають на меті гарантувати Україні достатній рівень фінансування у 2026–2027 роках. За наявними оцінками, на початку року фінансові потреби України загалом забезпечені, однак уже з весни може виникнути необхідність ухвалення додаткових рішень. Він наголосив, що такий підхід відображає бачення Європейської комісії щодо строків і логіки подальшої фінансової підтримки України.

Раніше очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила, що до €210 млрд заморожених російських активів залишатимуться на території Європейського Союзу, доки Росія не виплатить Україні повну компенсацію за завдані війною збитки. За її словами, відповідне рішення про довгострокове замороження активів було погоджене послами країн ЄС.

Як повідомляло раніше ForUa, Братислава та Будапешт виступають проти використання заморожених активів РФ для фінансування оборонних потреб України.