﻿
Культура

В Італії вимагають скасувати концерт путінського співака

В Італії вимагають скасувати концерт путінського співака

В Італії закликають скасувати виступ російського співака Ільдара Абдразакова, який у січні 2026 року має виконати партію Дон Жуана в театрі Верони. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Абдразаков активно співпрацював із провідними європейськими театрами. Однак після 2022 року його виступи на Заході припинилися. У 2024 році він став довіреною особою Путіна, очолив театр в анексованому Севастополі та увійшов до президентської ради з питань культури РФ, повідомляє DW.

Наприкінці жовтня проти приїзду співака виступила італійська асоціація Liberi Oltre le Illusioni. До бойкоту приєдналася віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно, яка раніше домоглася скасування концерту диригента Валерія Гергієва в Італії.

4 листопада кампанію проти виступів Абдразакова розпочав також Фонд боротьби з корупцією (ФБК). «Він не має такого імені, як Гергієв, тому намагається більше вислужитися — працює на окупованих територіях і вихваляє Путіна. Ми вважаємо, що це серйозний привід для розмови: чи має Верона приймати діяча культури з окупованого Севастополя», — заявив Леонід Волков у коментарі для DW.

Як повідомляло раніше ForUa, світова зірка заспіває українською мовою.

 

 

 

 

 

 Автор: Наталка Печерська

Теги:

ІталіяВеронаІльдар Абдразаковбойкот концертудовірена особа ПутінаПіна Пічерно
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Щоб не дратувати Трампа лідери ЄС пропустять саміт у Колумбії, – Bloomberg
Свiт 04.11.2025 20:27:21
Щоб не дратувати Трампа лідери ЄС пропустять саміт у Колумбії, – Bloomberg
Читати
Програма Ukraine Facility: Рада ЄС схвалила п’ятий транш Україні
Полiтика 04.11.2025 20:08:59
Програма Ukraine Facility: Рада ЄС схвалила п’ятий транш Україні
Читати
Сили оборони вперше знищили новий ворожий дрон "Князь Вещий Олег"
Війна 04.11.2025 19:43:16
Сили оборони вперше знищили новий ворожий дрон "Князь Вещий Олег"
Читати

Популярнi статтi