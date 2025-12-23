Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні виступила з несподівано прямолінійною промовою перед своїми співробітниками. Вітаючи команду з прийдешніми святами, вона закликала їх максимально використати час для відпочинку, оскільки попереду на країну чекають ще складніші випробування. Про це інформує італійське інформагентство ANSA.

Зустріч відбулася на території офіційної резиденції прем’єрки, де вона зібрала колектив свого офісу, щоб підбити підсумки року, що минає. Мелоні подякувала команді за відданість справі, назвавши своїх підлеглих "однією великою сім’єю", яка разом долала численні політичні та економічні труднощі.

Проте святкове привітання швидко набуло прагматичного та навіть дещо іронічного відтінку. Мелоні зазначила, що хоча минулий рік був виснажливим для всієї урядової команди, розслаблятися не варто.

"Не хвилюйтеся, бо наступний рік буде ще гіршим", — цитує слова прем’єрки видання ANSA.

Така заява, на думку оглядачів, відображає реалістичний погляд глави італійського уряду на внутрішню та міжнародну ситуацію. Мелоні порадила колегам добре відновити сили під час різдвяних канікул, оскільки 2026 рік вимагатиме від них ще більшої концентрації та зусиль, щоб "продовжувати відповідати на виклики цієї надзвичайної країни".

Контекст для таких побоювань досить широкий. Раніше Джорджа Мелоні вже висловлювала занепокоєння щодо глобальної безпеки. Зокрема, вона назвала нову стратегію національної безпеки президента США Дональда Трампа "сигналом тривоги" для всієї Європи, що натякає на необхідність для ЄС та Італії зокрема ставати більш самостійними у питаннях оборони та економіки.

Незважаючи на песимістичний прогноз, італійська прем’єрка дала зрозуміти, що готова до боротьби та розраховує на стійкість свого апарату. Прямота Мелоні у спілкуванні з персоналом вже стала її характерною рисою, яка, з одного боку, демонструє складність обставин, а з іншого — готує команду до максимально інтенсивної роботи.