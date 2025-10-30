﻿
Культура

Світова зірка заспіває українською мовою

Світова зірка заспіває українською мовою

Іспанська виконавиця ROSALÍA  готує несподіваний подарунок для своїх прихильників з усього світу: у її новому альбомі прозвучить пісня українською мовою!

 

Анонс альбому LUX

Артистка анонсувала вихід свого нового студійного альбому під назвою LUX, реліз якого заплановано на 7 листопада.

Головна особливість платівки: до неї увійдуть пісні, виконані аж 13 мовами світу. Серед них, окрім української, будуть такі мови як німецька, сицилійська та арабська.

Як створювалися тексти?

Робота над цим багатомовним проєктом тривала понад рік. Rosalía зізналася, що для створення первинних текстів вона використовувала Google Translate, а вже потім зверталася до професійних перекладачів, щоб вивірити та доопрацювати лірику.

"Це також акт любові"

Сама співачка пояснює цей унікальний експеримент як бажання долати культурні бар'єри:

"Співати іншими мовами — це спосіб краще зрозуміти людей і, через це, глибше пізнати себе. Це також акт любові," — коментує Rosalía.

Чекаємо на реліз 7 листопада, щоб почути, як українська мова зазвучить у виконанні однієї з найяскравіших зірок сучасної світової музичної сцени.

 Автор: Наталка Печерська

Теги:

співачказіркаROSALÍA
