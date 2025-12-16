Правоохоронці Італії затримали громадянина Молдови за вбивство українця, - ЗМІ

Італійські правоохоронці затримали 32-річного громадянина Молдови за вбивство українського баристи Андрія Закоблюка у місті Сареццо, повідомляє видання Rupor.md.

Зазначається, що 55-річного баристу Закоблюка було вбито ножем у ніч на 15 грудня біля його бару в Сареццо, провінція Брешія.

Напад скоїв 32-річний громадянин Молдови, якого незабаром після злочину затримали карабінери та заарештували за підозрою в умисному вбивстві з обтяжливими обставинами.

Знаряддя злочину - ніж - знайшли у сміттєвому контейнері неподалік місця події. За даними слідства, напад стався близько 23.00.

Жертву доправили до лікарні у тяжкому стані, проте від отриманих поранень він помер. Закоблюка знали як шанованого місцевого жителя та постійного співробітника бару.

Попередні відомості вказують на можливий конфлікт між підозрюваним та загиблим: раніше громадянин Молдови брав участь у бійці у тому ж барі, через що власники зверталися до поліції. Мотиви вбивства уточнюються, а саме розслідування нині продовжується.

