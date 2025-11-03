Окупанти перегруповують сили, зменшивши атаки на другорядні напрямки

Російські війська сконцентрували свої зусилля на захопленні Покровська та Мирнограда в Донецькій області, одночасно знизивши інтенсивність атак на напрямку Костянтинівки. Окупанти продовжують активні наступальні операції в Покровську та його околицях, намагаючись знищити українську «кишеню» та захопити місто. Обидві сторони наразі мають тактичні успіхи на цій ділянці фронту, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Кадри від 1 листопада свідчать про просування російських військ на південному сході Покровська, а відео від 2 листопада показують удари українських сил по двох російських солдатах на півночі міста, які проводили операцію з інфільтрації. За оцінками аналітиків, це не вплинуло на контроль над місцевістю чи передній край.

Російські військові блогери повідомляють про просування окупантів у північну, центральну та південну частину Покровська, а також у північну та південно-східну частину Мирнограда. Українські війська водночас відбили територію на північ від Затишку (північний схід від Покровська).

Аналітики підкреслюють, що РФ зменшила пріоритетність атак на напрямку Костянтинівка–Дружківка після невдалого штурму 27 жовтня, надаючи перевагу завершенню захоплення Покровська та Мирнограда.

Командир українського батальйону на Покровському напрямку повідомив, що російські штурмові підрозділи шукають маршрути обходу українських опорних пунктів і проникнення в тил, тоді як інші підрозділи — розрахунки дронів, артилерії та менш підготовлена піхота — працюють над знищенням українських укріплень.

«Російські війська регулярно атакують тими самими маршрутами, що призводить до важких втрат», — додали аналітики. Часто окупанти відправляють ненавчених солдатів у перші хвилі атак, щоб відвернути вогонь українських дронів та артилерії, після чого навчена штурмова піхота намагається прорвати оборону у ближньому бою.

Таким чином, за оцінкою ISW, основний акцент російського наступу наразі зосереджений на стратегічно важливих містах Покровськ і Мирноград, а атаки на Костянтинівку тимчасово відсунуті на другий план

