ЗСУ стримують хаос та просуваються: стратегічне місто Харківщини за крок від звільнення

Українські Сили оборони вже протягом найближчих кількох тижнів можуть повністю відновити контроль над Куп’янськом Харківської області, про «взяття» якого російська сторона неодноразово звітувала раніше. Так оцінив ситуацію український військовий з позивним «Алекс».

За його словами, бойова обстановка в районі Куп’янська суттєво простіша, ніж на інших складних ділянках фронту, зокрема поблизу Покровська. Основною причиною цього є те, що російські війська не встигли якісно закріпитися в місті та вибудувати повноцінну оборону. «У Купʼянську був своєрідний хаос, і це зіграло нам на руку», — зазначає військовий.

Водночас «Алекс» наголошує, що ключовим викликом на цьому етапі залишається зачистка міської території, яка може тривати значний час. Йдеться не стільки про бої з організованими підрозділами противника, скільки про поодиноких російських військових, які переховуються у підвалах, укриттях та житловій забудові. «Це боротьба не з угрупованнями, а з окремими окупантами, які забилися по норах і сидітимуть там до кінця», — пояснює він.

За даними DeepState, станом на 18 грудня лінія фронту в районі Куп’янська продовжує поступово зміщуватися на користь українських сил, що підтверджує успішне просування ЗСУ та витіснення ворога з міських кварталів. Аналітики зазначають, що повернення повного контролю над Куп’янськом матиме важливе оперативне значення для стабілізації ситуації на Харківському напрямку та подальших дій українських військ.

Як повідомляло раніше ForUa, частині підрозділів ЗСУ на Сіверському напрямку загрожує оточення.