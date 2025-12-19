Напруження зростає: окупанти просуваються на Донбасі та Запоріжжі

Окупанти мають успіхи у Донецькій та Запорізькій областях. Ситуація на цих напрямках залишається напруженою, а українські сили продовжують оборонні та контрнаступальні дії, свідчать дані моніторингового проєкту DeepState. Згідно з останньою інформацією, окупанти мають успіхи поблизу наступних населених пунктів:

Дронівка (Донецька область)

Никонорівка (Донецька область)

Панківка (Донецька область)

Гуляйпіль (Запорізька область)

Ці точки стратегічно важливі для окупантів, оскільки контроль над ними дозволяє просуватися далі та чинити тиск на українські позиції.

У Донецькій та Запорізькій областях тривають активні бої, і українські війська зазнають значних атак із боку противника. За даними розвідки та аналітичних центрів, просування окупантів відбувається переважно у вузьких напрямках, з метою контролю ключових комунікацій і населених пунктів. Моніторинг DeepState показує, що ситуація змінюється щогодини, і обидві сторони продовжують вести активну розвідку та маневрові дії.

Успіхи російських військ поки обмежені, проте свідчать про постійний тиск на українські позиції в обох областях. Українські сили, у свою чергу, намагаються тримати оборону та завдавати контрударів, щоб стримати ворога. Ситуація залишається нестабільною та динамічною.

Як повідомляло раніше ForUa, на Сіверському напрямку частині підрозділів ЗСУ загрожує оточення.