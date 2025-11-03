Окупанти просунулись на Донеччині та Запоріжжі

Російські війська продовжують наступальні дії на сході та південному сході України. Станом на вечір 2 листопада окупанти досягли локальних успіхів одразу на двох напрямках — поблизу Покровська на Донеччині та Привільного у Запорізькій області. “Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Покровська (Донецька обл.) та Привільного (Запорізька обл.)”, — йдеться у повідомленні DeepState.

Аналітики зазначають, що на Покровському напрямку тривають інтенсивні бої. Саме цей район залишається одним із найгарячіших на фронті останні тижні — російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ.

На Запорізькому напрямку, поблизу Привільного, ворог також активізував штурмові дії, намагаючись покращити свої тактичні позиції. У цьому районі українські оборонці тримають оборону на кількох рубежах, не допускаючи просування глибше у тил.

За оцінками аналітиків, ситуація на обох ділянках фронту залишається динамічною, а лінія бойового зіткнення продовжує змінюватися.

Як повідомляло раніше ForUa, на Покровському напрямку через паніку окупанти масово дезертирують.