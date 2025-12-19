Трамп підписав рекордний оборонний бюджет США з допомогою для України

У четвер, 18 грудня, президент США Дональд Трамп підписав закон про національне забезпечення оборони на 2026 фінансовий рік. Документ передбачає рекордні військові витрати США на рівні 901 млрд доларів, повідомляє Білий дім.

Оборонний бюджет на 2026 рік став найбільшим в історії США, що відображає підвищену увагу Вашингтона до безпеки країни та союзників. Частина коштів передбачена для модернізації збройних сил, розвідки та інвестицій у новітні технології, зокрема у сфері кібербезпеки та протиракетної оборони.

Бюджет також включає виділення 800 млн доларів для України, що розподіляється по 400 млн доларів на 2026 і 2027 роки. Ці кошти підпадають під Ініціативу допомоги у сфері безпеки, яка передбачає закупівлю американського озброєння та військової техніки для українських Збройних сил.

Це рішення є частиною стратегії США щодо підтримки України в умовах триваючої агресії Росії, а також підтверджує зобов’язання Вашингтона забезпечувати українські війська сучасним озброєнням та ресурсами.

