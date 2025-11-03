"Їдьте на фронт, бандерівці": злочини на ґрунті ненависті проти українців в Польщі сягнули рекордного рівня

У Польщі різко зросла кількість злочинів, скоєних проти громадян України. За останні два роки випадки погроз українцям збільшилися більш ніж удвічі, а нападів — на 66%, повідомляє польське видання Onet з посиланням на дані поліції.

Представниця польської поліції комісар Віолета Шубська зазначила, що правоохоронці проводять профілактичні заходи, зокрема освітні кампанії, аби протидіяти проявам ненависті.

За офіційною статистикою, лише за перші сім місяців 2025 року зафіксовано 543 злочини, мотивовані упередженням, що на 159 більше, ніж торік, і складає приріст 41%. Найбільше порушень стосується погроз фізичною розправою, на другому місці — пошкодження майна, а на третьому — фізичне та психологічне знущання.

У Польщі останнім часом відбулися численні напади на українців. Зокрема:

- 5 вересня на варшавській Бялоленці троє чоловіків побили групу українців, вигукуючи "їдьте додому" та "їдьте на фронт, бандерівці".

- 21 вересня чоловік ображав літню українку в автобусі та вдарив активістку, яка заступилася.

- 9 жовтня група підлітків напала на молоду українку та її знайомих, погрожуючи молотком і вимагаючи гроші.

За словами українців, що живуть у Польщі, подібні інциденти стають частішими. «Раніше такого не було. Ми працюємо, платимо податки, не провокуємо нікого, але все частіше чуємо образи», — розповів один із них.

Соціолог, професор Пшемислав Садура, попереджає, що зростання антипатії може перерости у щось серйозніше, включно з організованими нападами. На його думку, хвиля ксенофобії частково пов’язана з економічною втомою населення та політичною риторикою популістів. Професор підкреслює: «У головах поляки відокремлюють Україну як державу і українців як людей. Це небезпечний механізм, який може призвести до дегуманізації та ескалації насильства».

За даними поліції:

- Погрози фізичною розправою зросли з 317 випадків у 2022 році до 479 у 2024 році.

- Кількість інцидентів на ґрунті расизму чи ксенофобії майже подвоїлася — з 103 у 2023 році до 188 у 2024 році.

Поліція закликає громадян повідомляти про будь-які прояви дискримінації, а експерти наголошують, що без активної протидії така хвиля агресії може лише посилюватися.

