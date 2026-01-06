Зеленський увійшов до шорт-листу закордонних президентів, яких поляки найчастіше обирали політиками року

Президент України Володимир Зеленський увійшов до трійки іноземних політиків, яких поляки найчастіше обирали політиками року.

Про це свідчать результати опитування Центру досліджень громадської думки CBOS, передає Onet.

Соціологи зазначають, що визначити політика року серед міжнародних діячів для поляків складніше, ніж серед національних політиків. Так, у грудні 2025 року понад дві п’яті опитаних (41%) зізналися, що не можуть зробити однозначний вибір, а 27% вважали, що жоден із відомих їм іноземних політиків не відіграв значної ролі у міжнародній політиці протягом року. Ще 1% респондентів відмовилися відповідати.

Найбільше голосів (11%) отримав президент США Дональд Трамп, на другому місці – президент України Володимир Зеленський з 5% голосів. Третю сходинку посів президент Франції Емманюель Макрон, якого назвали 3% опитаних.

Інші політики, яких зазначили респонденти, отримали по 1–4% голосів. Серед них – голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, колишній президент США Джо Байден, мер Нью-Йорка Зоран Мамдані, папа Лев XIV, віцепрезидент США Джей Ді Венс та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

ForUA нагадує, раніше ми писали, що рівень довіри українців до президента Володимира Зеленського наприкінці 2025 року продемонстрував зростання порівняно з аналогічним періодом минулого року. Попри коливання показників протягом останніх місяців, зумовлені внутрішніми політичними подіями та міжнародною ситуацією, наразі главі держави довіряють 59% громадян, тоді як негативне ставлення висловлюють 35% опитаних.