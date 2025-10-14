﻿
Свiт

Польща не може до нескінченності приймати українських біженців, – керівник президентського Бюро міжнародної політики

Польща не може до нескінченності приймати українських біженців, – керівник президентського Бюро міжнародної політики

Польща більше не може нескінченно приймати українських біженців. Варшава має зосередитися на інкультурації та адаптації тих українців, які вже проживають у країні.

Як заявив керівник президентського Бюро міжнародної політики Польщі Марцін Пшидач в ефірі RMF24.

Нині в Польщі перебувають близько 1,5 млн громадян України, проте за останні п’ять років польське громадянство отримали лише 26 тисяч осіб. Пшидач наголосив, що надмірна кількість новоприбулих може перевищити можливості країни з інтеграції мігрантів.

Зокрема, він вважає, що у Польщі вже утворюються окремі райони мігрантів.

“Коли масштаб перевищує можливості інкультурації, починаються проблеми. Ми не хочемо таких проблем у Польщі. Думаю, ми вже на межі — більше приймати не можемо”, – зазначив представник адміністрації президента.

ForUA нагадує, раніше  у Польщі ухвалили законопроект про зміни до закону про спецдопомогу українцям. Передбачено низку новацій щодо тимчасового захисту наших громадян, що можуть істотно вплинути на порядок перебування та соціальні гарантії біженців.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна в Україніагресія рфУкраїна-Польщабіженці з України
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Британська контррозвідка MI5 попереджає політиків про зростання загроз шпигунства та втручання з боку РФ, Китаю та Ірану
Свiт 14.10.2025 14:51:51
Британська контррозвідка MI5 попереджає політиків про зростання загроз шпигунства та втручання з боку РФ, Китаю та Ірану
Читати
Медики назвали вітамін, дефіцит якого значно підвищує ризик смерті
Здоров'я 14.10.2025 14:30:11
Медики назвали вітамін, дефіцит якого значно підвищує ризик смерті
Читати
Начальник ТЦК вимагав хабарі за відстрочку від мобілізації
Суспiльство 14.10.2025 14:14:10
Начальник ТЦК вимагав хабарі за відстрочку від мобілізації
Читати

Популярнi статтi