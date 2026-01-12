Через технічні проблеми десятки будинків Дарниці залишаються холодними

У Дарницькому районі Києва визначили кілька критичних зон, де через технічні особливості систем опалення виникають проблеми з обігрівом житлових будинків. Про це повідомив голова Дарницької районної державної адміністрації Олександр Ковтунов.

За його словами, у десяти будинках, які перебувають на обслуговуванні КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району», використовується верхня розводка труб через технічні поверхи. За умов короткочасної подачі електроенергії — менше трьох–п’яти годин — теплоносій не встигає прогріти систему. У таких випадках комунальники змушені зливати воду, щоб запобігти замерзанню та аваріям. Ковтунов повідомив, що з ДТЕК «Київські електромережі» досягнуто домовленості про збільшення тривалості подачі напруги для цих будинків, аби забезпечити стабільну роботу опалення.

Ще одна проблемна ділянка — 16 будинків на житловому масиві по вулиці Зарічній. Через недостатній тиск у мережах «Київтеплоенерго» там фіксувалася слабка циркуляція теплоносія. Районна влада ухвалила рішення тимчасово обмежити подачу гарячої води, щоб увесь наявний ресурс спрямувати на опалення та підвищити температуру в квартирах.

Третьою критичною зоною стали повністю електрифіковані будинки на вулиці Кам’янській (№ 123, 125-г, 126-б, 127, 127-а). Наразі вони підключені до джерела, яке тимчасово не може забезпечити електропостачання. За словами Ковтунова, фахівці ДТЕК планують до кінця дня перепідключити ці будинки до альтернативного джерела.

Коментуючи загальну ситуацію з електропостачанням у районі, голова РДА зазначив, що під час екстрених відключень середній графік становив близько двох годин зі світлом і десяти — без нього. Наразі ж ДТЕК планує перейти до режиму з трьома годинами електропостачання та сімома годинами відключень.