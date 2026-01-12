У НАЗК заявили про відсутність корупції серед працівників у рамках «справи Міндіча»

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило службову перевірку, проведену в межах так званої «справи Міндіча». За її результатами жодних ознак причетності працівників НАЗК до корупційних правопорушень не виявлено.

Про це повідомили в агентстві, зазначивши, що перевірка не встановила фактів отримання неправомірної вигоди, а також зовнішнього незаконного впливу на ухвалення рішень співробітниками НАЗК.

Результати службової перевірки агентство планує офіційно довести до відома Громадської ради при НАЗК, Національного антикорупційного бюро, парламентського комітету з питань антикорупційної політики та інших зацікавлених сторін.

У НАЗК також заявили про відкритість до подальшої співпраці з правоохоронними органами та готовність перевіряти нові факти у разі надходження відповідної інформації. Усі додаткові відомості, що можуть мати значення, обіцяють опрацьовувати невідкладно в межах компетенції агентства.

Окремо громадян закликали повідомляти про можливі корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення з боку працівників НАЗК через телефон гарячої лінії, електронну пошту або Єдиний портал повідомлень викривачів.

10 листопада НАБУ оголосило про проведення масштабної операції «Мідас», спрямованої на викриття корупції у сфері енергетики. За версією слідства, злочинна організація систематично отримувала «відкати» від контрагентів «Енергоатому» у розмірі 10–15% вартості контрактів. Оплата, зокрема, була умовою уникнення блокування платежів або збереження статусу постачальника.

Отримані кошти, за даними правоохоронців, легалізовували через офіс у Києві, який належав родині колишнього народного депутата України, а нині сенатора Росії Андрія Деркача. У матеріалах негласних слідчих дій фігурант із позивним Тенор — виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов — згадував Національне агентство з питань запобігання корупції.