На Покровському напрямку через паніку окупанти масово дезертирують

Агенти партизанського руху "АТЕШ" зі складу 74-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, яка зазнає величезних втрат на Покровському напрямку, повідомляють про критичну хвилю дезертирства. Про це партизанський рух "АТЕШ" повідомив у Телеграмі.

Командування, яке отримало наказ якнайшвидше захопити Покровськ, безперервно кидає особовий склад у самогубні штурми, не даючи підлеглим відпочинку.

Ключовим фактором дезертирства є повна відсутність евакуації поранених з поля бою та не надання їм медичної допомоги. Загиблих загарбників цинічно записують як зниклих безвісти, щоб приховати реальні втрати.

Тільки за останній тиждень 38 бійців залишили позиції 74-ї бригади, незважаючи на те, що в тилу ворога формуються спеціальні групи для їхнього вилову. Ефективне застосування спеціальних підрозділів СОУ лише посилює паніку серед загарбників.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

дезертирствовійна в Україніагресія рфАТЕШПокровський напрямок
