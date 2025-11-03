Трамп заявив, що не розглядає передачу Tomahawk Україні й “дозволить конфлікту вигоріти”

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не планує передавати Україні крилаті ракети Tomahawk. Під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One Трампа запитали, чи розглядає він можливість передачі цих ракет Україні. “Ні. Не те щоб я не міг змінити рішення, але наразі — ні”, — сказав президент США.

Також глава Білого дому прокоментував питання щодо війни Росії проти України, заявивши, що іноді потрібно “дозволити конфлікту вигоріти”. “Немає ніякої ‘останньої краплі’. Іноді потрібно дозволити конфлікту вигоріти. Вони воюють, і воюють між собою”, — зазначив Трамп.

За його словами, для обох сторін війна є важкою, і Росія вже зазнала значних втрат. “Він (Путін) втратив багато солдатів, можливо, мільйон. Це дуже багато. І для України це важко. Для обох сторін. Іноді потрібно просто дозволити, щоб усе дійшло до кінця”, — сказав президент США.

Трамп також згадав, що за час своєї політичної кар’єри він “врегулював уже вісім війн” і вважав, що ситуацію в Україні “вдасться залагодити легше”.

