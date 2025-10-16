«Томагавки» зроблять енергетику РФ мішенню для ЗСУ - The Hill

Крилаті ракети далекого радіуса дії "Томагавк" можуть стати наступним потужним поповненням арсеналу України, надавши Києву можливість завдавати ударів по військових та енергетичних цілях глибоко всередині Росії. Про це пише The Hill після заяви президента США Дональда Трампа, який натякнув на таку перспективу. Кремль, зі свого боку, вже попередив про значне загострення напруженості у відносинах із Вашингтоном.

Слова Трампа пролунали у вівторок у Білому домі, де він заявив журналістам, що "Томагавки" стануть однією з головних тем під час візиту президента України Володимира Зеленського, запланованого на п’ятницю. "Я знаю, що він хоче сказати. Він хоче зброї. Він хотів би мати "Томагавки". Усі інші хочуть, а у нас багато "Томагавків", — сказав Трамп.

Далекобійний потенціал та цілі

Експерти зазначають, що ракети "Томагавк", здатні летіти на низькій висоті та уникати радарів, значно розширили б дальність ураження Збройних Сил України. Залежно від модифікації, ракета може сягати дальності до 1600 км, що робить доступними для ударів не лише глибокі російські військові вузли, а й критично важливу нафтогазову інфраструктуру.

Еміль Кастехельмі з Black Bird Group вказує на "величезну кількість потенційних цілей", які могла б вразити Україна, зокрема: командні пункти, станції радіоелектронної боротьби, авіабази та логістичні хаби. На його думку, це посилило б тиск на Москву.

Президент Зеленський раніше заявляв, що у разі отримання "Томагавків" вони застосовуватимуться виключно проти військових цілей. Українські аналітики також наголошують, що удари можуть бути націлені на ключові стартові майданчики для ракетних атак, які Росія використовує для обстрілів українських міст.

Ризики ескалації та логістичні виклики

Попри очевидні переваги, поставки "Томагавків" несуть у собі значні ризики. Кремль вже попередив про загострення, хоча частина західних аналітиків вважає, що ризики прямої військової ескалації перебільшені, оскільки президент РФ Володимир Путін, ймовірно, уникатиме прямого конфлікту зі Сполученими Штатами та НАТО.

Стейсі Петтіджон з Центру нової американської безпеки зазначає: "Томагавки покращать здатності України, але не є панацеєю — для ефективності потрібне комплексне планування та підтримка Заходу".

Крім політичних, існують і технічні виклики. Традиційно "Томагавки" запускаються з кораблів і підводних човнів. Військові експерти підкреслюють, що адаптація ракет для масового наземного застосування є складним питанням, хоча такі практики існують у світі. Марк Кансіан із Центру стратегічних та міжнародних досліджень додав, що для виконання точних далекобійних ударів потрібна якісна розвідувальна інформація та ретельне планування польотів, що вимагатиме інфраструктури й тісної координації зі сторони постачальників зброї.

"Томагавки" не перевернуть баланс сил самі по собі, але можуть стати потужним важелем для посилення тиску на Росію та потенційно підштовхнути Кремль до переговорів, якщо Київ зможе завдавати болючих ударів, зокрема по енергетичних цілях, резюмує Кансіан.