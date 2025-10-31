Загострення боїв за Покровськ на сході України висвітлює серйозну проблему для Києва — нестачу особового складу в українській армії, що дедалі більше обмежує здатність утримувати фронт. Президент Володимир Зеленський цього тижня прямо охарактеризував ситуацію на Покровському напрямку: «Українські війська на Покровському фронті наразі поступаються російській армії чисельністю вісім до одного».

Після понад трьох років героїчного, але виснажливого опору, існує побоювання, що Україна може наближатися до точки, коли не вистачатиме бійців для ефективного захисту лінії фронту, йдеться у звіті американського аналітичного центру Atlantic Council.

На початку повномасштабного вторгнення масові добровольці дозволили збільшити чисельність ЗСУ до близько одного мільйона. Проте затяжний конфлікт, значні бойові втрати та зростання випадків дезертирства поступово виснажили резерви.

Частини підрозділів та місцеві рекрутингові штаби вдаються до власних рекламних кампаній і нетрадиційних методів комплектування, тоді як офіційні органи мобілізації дедалі частіше фігурують у повідомленнях про примусове залучення.

Політичне рішення не знижувати вік призову з 25 до 18 років також викликало критику як усередині країни, так і серед західних партнерів. Замість цього влада просувала стимулювальні програми для добровольців віком 18–25 років, які поки що не компенсували прогалин у фронтових підрозділах.

Ще один фактор, що посилив кризу — послаблення обмежень на виїзд для молодих чоловіків. За даними британської газети Daily Telegraph, після скасування частини обмежень близько 100 000 чоловіків віком 18–22 років покинули країну протягом приблизно двох місяців. Це створило не лише військовий дефіцит, а й посилило проблеми в економіці та критичних секторах.

Для українського керівництва політичні рішення обмежені й болючі. Зниження віку призову могло б швидко поповнити лави, але ризикує підірвати суспільний консенсус та мораль. Альтернативи, такі як реформи ротації та покращення умов служби, можуть допомогти відновити довіру до служби, але вимагатимуть часу та ресурсів.

В той же час, Москва, хоча й зазнає матеріальних втрат, компенсує нестачу особового складу щедрими виплатами та винагородами, що стабільно залучає тисячі нових рекрутів щомісяця. Це дає Росії поступову перевагу у чисельності сил на багатьох ділянках фронту.

Найгарячішою точкою залишаються бої в Донецькій області, де Росія намагається захопити Покровськ. Втрата міста може стати вагомим символічним і тактичним успіхом для Кремля та зміцнити концепцію «перемоги через виснаження», якої дотримується російське командування.

«Загартована в боях, але чисельно менша українська армія змушена залишатися в обороні. Командири повинні бути готові поступатися територіями, щоб зберегти бойові сили, водночас максимально завдаючи втрат противнику. Мета — протистояти російському натиску до моменту, коли поєднання втрат на передовій, ударів на великі відстані та економічних проблем змусить Путіна сісти за стіл переговорів», - вважають аналітики.

