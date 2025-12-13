Американський доброволець Брюс Келлер, який став відомим завдяки відео, де він бере російських військових у полон, ввічливо наказуючи їм стати на коліна, пояснив, що в такий спосіб хотів зменшити напругу й уникнути жертв.

Про це він розповів в інтерв’ю для «24 каналу».

За словами Келлера, він мав чотирирічний досвід служби в морській піхоті, тож заповнив заявку на сайті Іноземного легіону, приїхав в Україну, де разом з іншими іноземцями пройшов підготовку, і приєднався до 63 окремої механізованої бригади.

Щодо відео, де він бере в полон окупантів, американець сказав, що вже кілька разів робив подібне й тому намагався зосередитися на тому, щоб мінімізувати ризик втрат з обох боків.

«І якщо для цього треба бути ввічливим із ними, дати їм сигарету, я так і зроблю, незалежно від того, який вигляд це матиме для когось», — додав військовий.

Далі полонених відвели на дружні позиції, де також перебував український поранений. Звідти їх передали далі, і це було востаннє, коли Келлер їх бачив.

Також він розповів, що базово опанував українську мову, перебуваючи на позиціях, де були лише українці. Американець пояснює, що це було важливо для виживання всіх, а також додає, що це його відповідальність, адже він працює в Україні й з українцями.

Келлер каже, що любить Україну й прагне лишитися тут після війни, створити сім’ю й більше дізнатися про історію країни, бо «це для мене просто дивовижно».

Щодо своїх рідних він розповів, що ті не були в захваті, коли дізналися про його прагнення воювати в Україні, але зрештою змирилися й просто раді, що він лишається живим.

Нагадаємо, раніше у 63 ОМБр показували відео, на якому Брюс разом із побратимами взяв у полон чотирьох росіян у Серебрянському лісництві.

«[Іди] сюди, або я вб’ю тебе. На коліна, будь ласка, — каже американець, а потім пригощає росіян цигаркою і додає: — Смачного».