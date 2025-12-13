Стало відомо, як можна блокувати російську музику на популярних стримінгових платформах

Голова підкомітету з питань музичної індустрії комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики (фракція "Слуга народу"), президент Всеукраїнської асоціації музичних подій "UAME" Олександр Санченко розповів про напрацювання механізму блокування російських виконавців на музичних стримінгах в Україні.

"Ми (UAME - ІФ-У) зробили відкриту google-форму і звернулися до музичних медія із закликом допомогти інформаційно. Туди додали перелік виконавців і подали до Служби безпеки України, а вони чи Мінкульт подають на РНБО. Частина уже винесена, частина в процесі", - сказав Санченко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Також, за його словами, уже проведена комунікація з представниками стримінгових платформам, щоб почути їхню думку, як би вони змогли реалізувати заборону російської музики в Україні.

"Вони нам фактично сказали, що є два варіанти: ви або законом приймаєте, що, наприклад, по мовній ознаці треба забороняти, тоді ми будемо реагувати; або у вас є санкції РНБО по конкретних артистах і ви звертаєтеся, що ви хочете заблокувати по геолокації, щоб вони не видавалися в Україні, або видалити, якщо це має відношення до тероризму чи таке інше", - розповів Санченко.

За його словами, перший варіант не валідний з точки зору євроінтеграції України, тому зараз в Офісі президента і профільному підкомітеті парламенту йде робота над тим, щоб рішення РНБО зʼявилося швидше.

"Щоб вони звернулися до стримінгів, що дивіться: уже є близько 120 артистів, які отримали обмежувальні речі від РНБО, щоб платформи прийняли рішення про блокування", - зазначив депутат.

Він зазначив, що зараз проходить процес по перших 120 артистах, і він сподівається, що найближчим часом інформація про них буде відправлена від РНБО до музичних платформ.

На уточнення, чи всі стримінги готові погодитися на такий варіант, Санченко зазначив, що це буде зрозуміло до березня 2026 року, чи всі платформи відгукнуться.

На запитання, що буде з музикою так званих "хороших русских", по яких РНБО не буде приймати рішення, Санченко відповів, що це підвішене питання.

"Ще в минулому законодавстві ми передбачали "білі списки", там є процедура, поки нуль артистів в тих списках. Це означає, що цей артист публічно пише в СБУ, що засуджує російську агресію, і далі приймається рішення, що ми його можемо залишати в медійному полі. Ми зробили такий жест декілька років тому, бо думали, що це буде їх спонукати виходити з такою позицією, що нам було важливо інформаційно, але ніхтотне подався", - розповів голова підкомітету.

Що стосується російськомовних пісень українських артистів, на його думку, їхня кількість буде зменшуватися природнім шляхом, особливо якщо держава буде підтримувати україномовну музику.

Як повідомлялося, 19 лютого петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом заблокувати пісні російською мовою на стримінгових платформах в Україні набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у відповідь на петицію зазначив, що в міжнародному праві, українському законодавстві та у правилах мовлення іноземних платформ відсутні правові підстави для заборони або обмеження музичного продукту за мовною ознакою.

1 травня голова підкомітету з питань музичної індустрії комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики (фракція "Слуга народу"), президент Всеукраїнської асоціації музичних подій "UAME" Олександр Санченко заявив, що вважає за необхідне реалізовувати проєкти, спрямовані на викорінення російської музики на стримінгових платформах. 7 травня в UAME заявили, що ініціюють розширення списку підсанкційних осіб у сфері культури.

В червні громадська організація "Українська агенція з авторських та суміжних прав" (УААСП) і українські митці закликають органи влади розпочати діалог з офісами популярних стрімінгових платформ для блокування можливість завантаження та стрімінгу російських пісень на території України.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що блокування російської музики на популярних стримінгових платформах є необхідним кроком для захисту культурного простору України. Що стосується російськомовних пісень українських виконавців, Івановська зазначила, що це делікатне і непросте питання, так як на сьогодні чинне мовне законодавство не передбачає санкцій чи обмежень щодо творчого продукту, створеного мовою, якою є російська, навіть якщо це пісні українських артистів.