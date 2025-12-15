﻿
Погода 15 грудня: подекуди потепління та незначні опади

Сьогодні в Україні очікується переважно хмарна погода. У західних регіонах можливі прояснення через вплив антициклону. Мокрий сніг прогнозують на Сумщині, Харківщині, Полтавщині та Луганщині - це залишки атмосферного фронту. На решті території істотних опадів не очікується, місцями можлива незначна мряка.

Температура повітря підвищиться на кілька градусів і становитиме від +1 до +5 градусів. У західних областях збережеться відносно тепла погода від+3 до +6 градусів. Водночас на сході та північному сході України ще затримаються невеликі морози - від -1 до -3 градусів.

У Києві 15 грудня також потеплішає. Максимальна температура в столиці становитиме від +2 до +4 градусів. Можливі опади у вигляді мряки або невеликого дощу.

Як повідомляло раніше ForUa, синоптики приголомшили новим прогнозом на зиму.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

