Берлінський формат: сьогодні переговори Києва і Вашингтона продовжаться

Переговори між делегаціями України та США у Берліні продовжаться у понеділок, 15 грудня. Деталі першого дня перемовин наразі не розголошуються, повідомляє німецьке видання Handelsblatt.

Перший раунд перемовин тривав понад п’ять годин. Президент України Володимир Зеленський поки не планує коментувати їхні результати.

Водночас видання Bild повідомляє, що до переговорів України та США 15 грудня можуть долучитися канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

На цьому тлі Москва демонструє скептичне ставлення до переговорного процесу. Радник президента РФ із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков заявив російським пропагандистським медіа, що внесок України та європейських партнерів у «мирний план» Дональда Трампа «навряд чи буде конструктивним».

Водночас Handelsblatt звертає увагу, що сумніви щодо реальних намірів Кремля посилюються діями російських військ. Зокрема, у неділю вдень, напередодні переговорів у Берліні, Росія відновила обстріли Запоріжжя.

Як повідомляло раніше ForUa, Зеленський закликав не здаватися, якщо мирний процес зайде в глухий кут.