Полiтика

Депутат розповів, хто тимчасово керуватиме Офісом президента

Нового керівника Офісу президента найближчим часом не призначатимуть. Натомість управління здійснюватимуть заступники та команда радників. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram.

За словами депутата, рішення щодо очільника ОП наразі не очікується. Він зазначив, що всі кандидатури «пролітають», а фактично буде запроваджено формат колективного управління, який він іронічно назвав «колективним Єрмаком».

Також Железняк повідомив, що для Михайла Федорова нібито розглядають іншу роль. За його словами, у перспективі Федоров може очолити нову партію Володимира Зеленського або публічний виборчий штаб.

Нагадаємо, 28 листопада президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента. Це сталося після проведення обшуків НАБУ та САП.

4 грудня Зеленський заявляв, що рішення щодо нового керівника Офісу президента буде ухвалене найближчим часом після зустрічей із кандидатами. За словами глави держави, під час цих зустрічей обговорювали формати роботи ОП та взаємодію з іншими державними інституціями в інтересах України.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ОПУЯрослав Железняк
