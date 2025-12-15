У Києві знову діятимуть жорсткі графіки відключення електроенергії

У понеділок, 15 грудня, у Києві знову діятимуть графіки відключень електроенергії. Світло можуть вимикати до трьох разів на добу, тривалість одного відключення — до 7 годин, повідомляє ДТЕК.

За інформацією компанії, відключення у столиці відбуватимуться за такими чергами:

1.1 черга — 08:00–15:00, 18:30–22:00

1.2 черга — 00:00–01:00, 08:00–12:00, 18:30–22:00

2.1 черга — 00:00–01:00, 08:00–12:00, 18:30–22:00

2.2 черга — 00:00–01:00, 08:00–12:00, 18:30–22:00

3.1 черга — 01:00–04:30, 11:30–15:30, 22:00–24:00

3.2 черга — 11:30–18:30, 22:00–24:00

4.1 черга — 01:00–04:30, 11:30–18:30, 22:00–24:00

4.2 черга — 01:00–04:30, 11:30–15:30, 22:00–24:00

5.1 черга — 06:00–11:30, 16:00–19:00

5.2 черга — 04:30–08:00, 15:00–20:00

6.1 черга — 04:30–08:00, 15:00–19:00

6.2 черга — 04:30–08:00, 15:00–19:00

У ДТЕК зазначили, що у разі змін графіків про них оперативно повідомлятимуть.

Як повідомляло раніше ForUa, ремонт українських ТЕС може затягнутися.