«Удар з тилу по економіці країни»: «Батьківщина» вимагає мораторію на підвищення податків для ФОПів

Партія «Батьківщина» ініціює запровадження мораторію на підвищення податків та введення нових податкових зобов’язань для малого і середнього бізнесу. У політсилі заявляють: плани влади щодо запровадження ПДВ для ФОПів із річним доходом понад 1 мільйон гривень можуть знищити середній клас і підірвати економічну стійкість держави.

Про це заявила лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко у відеозверненні на своєму YouTube-каналі. Вона наголосила, що в умовах війни неприпустимо створювати сприятливі умови для олігархів і водночас посилювати податковий тиск на малих підприємців.

«Влада придумала ефективний інструмент ліквідації середнього класу в Україні. Вони задумали завдати удар в саме серце України з тилу. Вони планують запровадити ПДВ для підприємців з річним доходом понад 1 мільйон гривень. І от всі вони отримають зростання податків фактично втричі!» – наголосила Юлія Тимошенко.

За її словами, під загрозою опиняться близько 250 тисяч малих підприємств, а наслідком запровадження ПДВ для ФОПів може стати закриття третини малого бізнесу.

У «Батьківщині» наголошують, що малі підприємці є фундаментом економіки, особливо в умовах повномасштабної війни. Таку позицію поділяє і заступник лідерки партії Валерій Дубіль.

«ФОПи працюють у максимально складних умовах, але попри це продовжують фінансово підтримувати армію — наповнювати бюджет, донатити. Потрібно не тиснути на них новими податками, а забезпечити умови, за яких малий бізнес зможе залишатися активним учасником економіки та оборони. Питання їхнього виживання – питання стійкості держави», – наголосив Валерій Дубіль.

Активіст ВО «Батьківщина», благодійник Олексій Юренко підкреслив, що ініціатива Юлії Тимошенко щодо мораторію на підвищення податків є виваженим і своєчасним рішенням.

"В умовах війни держава має не посилювати фіскальний тиск, а навпаки — створювати для підприємців умови для збереження робочих місць і розвитку. Малому та середньому бізнесу потрібні податкові пільги й зрозумілі правила гри, адже саме підприємці забезпечують зайнятість людей і підтримують економіку в тилу!", — зазначив Олексій Юренко.

Юлія Тимошенко повідомила, що команда «Батьківщини» вже подає до Верховної Ради законопроєкт про запровадження мораторію на підвищення або введення нових податків для ФОПів і наполягатиме на його якнайшвидшому ухваленні. Водночас вона заявила, що аргументи влади щодо необхідності наповнення бюджету є маніпулятивними, оскільки запровадження ПДВ призведе не до зростання надходжень, а до масового припинення діяльності малого бізнесу.