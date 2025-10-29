Окупанти просочуються в Покровськ та блокують логістику, - DeepState

Російські війська продовжують поступову інфільтрацію в Покровськ, просуваючись углиб міста та створюючи серйозні проблеми з логістикою в напрямку Мирнограда, повідомили аналітики проєкту DeepState.

Зазначається, що активна фаза проникнення окупантів у місто триває з липня, коли противник провів масштабну диверсійну операцію. Після цього російські підрозділи шукали слабкі місця в українській обороні, постійно тиснули піхотою та завдавали ударів безпілотниками по позиціях і логістиці Сил оборони. «З часом слабке місце було знайдене — південна частина міста, зокрема райони вздовж залізниці. Противник використовує чисельну перевагу піхоти та нестачу наших сил», — повідомляють аналітики.

За їх інформацією, наразі противник зміг затягнути в місто сотні піхотинців і продовжує просочуватися далі, організовуючи засідки, мінування доріг і бої з тиловими підрозділами. Водночас ворог активно застосовує дрони для розвідки та ураження українських позицій.

Найгірша ситуація спостерігається в напрямку Мирнограда — ворог зміг зламати логістику та суттєво ускладнити постачання. За словами аналітиків, дії противника ускладнюють переміщення, доставку боєприпасів і провізії, що створює передумови для подальшого просування окупантів.

DeepState наголошує, що ситуація у Покровську на межі критичної. Для стабілізації фронту необхідно заблокувати шляхи просочення ворога та провести масштабні зачистки силами повноцінних підрозділів, а не окремих груп спецпризначенців.

