﻿
Щорічні втрати російських нафтових гігантів перевищать 50 млрд доларів

Нові санкції проти двох найбільших нафтових корпорацій Росії — «Лукойлу» та « і» — призведуть до щорічних втрат РФ щонайменше на 50 мільярдів доларів. «Фіксуємо суттєві збитки Росії від уже застосованих обмежень щодо нафтових компаній і передбачаємо, що їхні втрати тільки від тих обмежень, що були застосовані нещодавно, становитимуть не менше як 50 мільярдів доларів за рік», — заявив президент Зеленський за підсумками зустрічі з головою Служби зовнішньої розвідки України Олегом Іващенком.

Президент підкреслив, що санкційний тиск міжнародних партнерів на Москву продовжиться, і Україна вже отримує відповідні сигнали щодо нових кроків. «Обсяги постачання нафти від арабських держав на світовий ринок точно можуть не допустити жодних дестабілізацій і цінових стрибків, якими лякають росіяни», — додав глава держави.

За його словами, Україна налагодила регулярний обмін інформацією з ключовими країнами-партнерами щодо російських осіб та схем, які заслуговують на нові санкції, і значну частину українських пропозицій партнери вже враховують.

Як повідомляло раніше ForUa, США тиснуть на Кремль новими фінансовими обмеженнями.

 

 

 

 

 

Популярнi статтi