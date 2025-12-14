Безумовно, мирний план не буде таким, який подобатиметься всім, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не отримував жодної реакції від США на останні пропозиції щодо мирного плану.

Про це він сказав відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє Суспільне.

"Ні, я ще не отримував реакцію Сполучених Штатів Америки. Кілька меседжів я чув через свою переговорну команду, але я отримав всі сигнали і буду готовий до діалогу, який розпочнеться вже", — сказав президент.

Він додав, що сьогодні у Берліні стартує так званий україно-американський день, у межах якого заплановані зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та окремими європейськими лідерами.

Напередодні Зеленський заявляв, що незабаром у Берліні зустрінеться з представниками президента США Дональда Трампа та європейськими партнерами Києва щодо "політичної домовлености" для закінчення війни РФ проти України.

Нагадаємо, що 11 грудня Зеленський заявив, що американці після низки перемовин з росіянами вважають, що повне припинення вогню між Україною та РФ можливе тільки після підписання рамкової угоди щодо миру.

Також він розповів, що Київ вже передав Вашингтону свою реакцію на "мирний план", який представники Трампа обговорювали в Москві з очільником Кремля Володимиром Путіним. За його словами, у проєкті потенційної мирної угоди є погоджена чисельність ЗСУ, яка становить 800 тисяч військовослужбовців.

Окрім цього, Зеленський зауважив, що залишаються пункти, які й досі не узгоджені. Зокрема, це територіальні питання та контроль над ЗАЕС. Голова держави сказав, що рішення щодо територій, прописаних в американському "мирному плані" для завершення війни РФ проти України, має ухвалювати український народ — через вибори або референдум.

19 листопада медіа повідомили, що спецпредставник США Стів Віткофф презентував Дональду Трампу "мирний план", який, за даними медіа, він скомпонував разом із посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим. Росія у документі вимагала від України вийти з території Донецької області та повністю відмовитись від членства в НАТО. Всього у плані було 28 пунктів. Трамп вимагав від України прийняти цей план, при цьому США погодились переглянути окремі пункти.

23 листопада у Женеві відбулися зустрічі представників України, країн Європи та США. Під час цих зустрічей обговорили пропозицію Вашингтона щодо "мирного плану" для завершення війни РФ проти України та пропозицій Києва та європейських держав.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України у "мирному плані" для завершення війни Росії проти України.

30 листопада в американському Маямі (штат Флорида) відбулась американсько-українська зустріч — вже друга в такому форматі, після перемовин у Женеві.

2 грудня Зеленський повідомив в Ірландії, що мирний план тепер містить 20 пунктів.

Того ж дня у Москві відбулася зустріч між рашистським лідером Владіміром Путіним і спецпредставником США з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом, під час якої також були присутні зять Трампа Джаред Кушнер та посланець лідера РФ Кіріл Дмітрієв. Вона тривала майже 5 годин.

Помічник Путіна Юрій Ушаков після розмови з американською делегацією заявив, що сторони поки "не дійшли компромісів" щодо війни в Україні.

6 грудня спеціальний представник президента США Дональда Трампа генерал Кіт Келлог заявив, що переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України наблизився до фінальної стадії, хоча вона є найскладнішою.