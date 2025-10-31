США обмежують прийом біженців до історичного мінімуму

Адміністрація Дональда Трампа ухвалила рішення суттєво обмежити кількість біженців, яким США надаватимуть притулок у 2026 бюджетному році. Відповідно до публікації у Федеральному реєстрі США, максимальна квота становитиме лише 7,5 тисяч осіб на рік — найнижчий показник за останні десятиліття. Для порівняння, минулого року гранична квота становила 125 тисяч осіб. Така зміна фактично зупиняє традиційну роль Сполучених Штатів як країни-притулку для людей, що рятуються від війни та переслідувань, повідомляє CNN.

У документі зазначено, що зниження ліміту “виправдане гуманітарними міркуваннями або відповідає національним інтересам США”. При цьому єдина група, згадана в контексті прийому, — білі жителі Південної Африки, відомі як африканери.

Аналітики вважають, що такий крок відображає серйозний зсув у політиці США щодо біженців, який відповідає риториці нинішньої республіканської адміністрації про посилення імміграційного контролю. Очікується, що найближчим часом Вашингтон може також посилити перевірки віз та контроль на кордонах.

