США обмежують прийом біженців до історичного мінімуму

Адміністрація Дональда Трампа ухвалила рішення суттєво обмежити кількість біженців, яким США надаватимуть притулок у 2026 бюджетному році. Відповідно до публікації у Федеральному реєстрі США, максимальна квота становитиме лише 7,5 тисяч осіб на рік — найнижчий показник за останні десятиліття. Для порівняння, минулого року гранична квота становила 125 тисяч осіб. Така зміна фактично зупиняє традиційну роль Сполучених Штатів як країни-притулку для людей, що рятуються від війни та переслідувань, повідомляє CNN.

У документі зазначено, що зниження ліміту “виправдане гуманітарними міркуваннями або відповідає національним інтересам США”. При цьому єдина група, згадана в контексті прийому, — білі жителі Південної Африки, відомі як африканери.

Аналітики вважають, що такий крок відображає серйозний зсув у політиці США щодо біженців, який відповідає риториці нинішньої республіканської адміністрації про посилення імміграційного контролю. Очікується, що найближчим часом Вашингтон може також посилити перевірки віз та контроль на кордонах.

Як повідомляло раніше ForUa, Велика Британія посилює вимоги для біженців.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

СШАбіженціТрампвізи в СШАквота для біженцівкраїна-притулокімміграційний контроль
